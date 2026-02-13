40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Фигурист Илья Малинин не попал в призы на Олимпиаде. Чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана
Во Франции обнаружили, что в Лувре и Версале продавали поддельные билеты
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной

40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах

Почти 40% опрошенных россиян обсуждают с искусственным интеллектом свои отношения и конфликты. Об этом пишет Sostav со ссылкой на данные исследования агентства Lampa и платформой для онлайн-знакомств Twinby.

Чаще всего это делают люди 18−24 лет: каждый второй использует ИИ как советчика по отношениям, каждый четвертый —  «выговаривается». Люди в отношениях, живущие вместе, реже обсуждают с ИИ свои связи, но в два раза чаще используют его как помощника для сложных диалогов с партнером.

Для 38% респондентов нейросети стали источником личной поддержки, для 29% — инструментом для рефлексии. Каждый десятый использует ИИ, чтобы симулировать живое общение. Свободные люди ищут в искусственном интеллекте поддержку (45%), рефлексию (45%) и общения (22%) заметно чаще, чем те, у кого есть партнер. 30% пользователей хотя бы раз думали, что ИИ понял их чувства или проблему лучше, чем люди. 

Каждый десятый уверен, что романтические или глубокие дружеские отношения человека с ИИ неизбежны в будущем. Мужчины считают так чаще, чем женщины.



 

