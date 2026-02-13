Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика

Девятилетний Теодор Зайдер из Польши установил мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 2,766 секунды. Об этом сообщает Euronews.
Мальчик показал рекордное время во время соревнований Gdansk Speedcubing League в Гданьске. Он стал первым человеком, которому удалось решить головоломку в формате 3x3x3 менее чем за три секунды. Результат признала Всемирная ассоциация кубика.
Предыдущий рекорд ― 3,05 секунды ― установил китаец Сюаньи Гэн на соревнованиях Shenyang Spring в 2025 году.
Кубик Рубика придумал венгерский изобретатель Эрнё Рубик в 1974 году. Он же стал первым, кто решил эту головоломку. На сборку кубика Рубика ему потребовался месяц. Создатель головоломки до сих пор живет в Венгрии, но не слишком активно участвует в жизни поклонников своего изобретения.