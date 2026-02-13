Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального

Почти 80% россиян не смогли отличить изображение, созданное нейросетью, от настоящей фотографии. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос агентства Spektr и «Скотч».
В опросе приняли участие около тысячи человек. Респондентам показали пять фото — одно настоящее и четыре, которые были сгенерированы ИИ.
Определить настоящий снимок получилось лишь у 23% участников. Лучше всего с этим справлялись зумеры (30%) и миллениалы (25%).
Среди признаков «настоящего» изображения участники называли естественный свет и тени, проработанные детали и улыбку. Например, снимок с улыбающимся мужчиной чаще других принимали за реальный представители поколения X (45−60 лет).
