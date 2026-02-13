Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального

Определить настоящий снимок получилось лишь у 23% участников. Лучше всего с этим справлялись зумеры (30%) и миллениалы (25%).



Среди признаков «настоящего» изображения участники называли естественный свет и тени, проработанные детали и улыбку. Например, снимок с улыбающимся мужчиной чаще других принимали за реальный представители поколения X (45−60 лет).



Недавно разработчикам российского голосового робота для управляющих компаний в сфере ЖКХ пришлось отучать нейросеть от мата. Она научилась нецензурной лексике после месяца общения с клиентами.

