В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля

В феврале россияне стали чаще обращаться к массажным услугам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ЮMoney и IT-компании «Эвотор».
Количество оплат в этом сегменте выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот увеличился сразу на 78%.
Кроме того, вырос спрос на спа-салоны. Число покупок здесь подскочило на 42%, а оборот — на 57%. Средний чек на массаж достиг 7449 рублей (+31%), а на спа-программы — 6202 рубля (+10%), что делает эти услуги одними из самых дорогих в бьюти-индустрии.
Самой доступной бьюти-процедурой по-прежнему остается стрижка челки (349 рублей). Цены на другие виды стрижек варьируются: универсальная — 800 рублей, женская — 900 рублей, а мужская впервые превысила 1000 рублей. В целом по салонам красоты оборот за первую декаду февраля увеличился на 30%.