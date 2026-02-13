В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля

На Солнце появился огромный смайлик
Издательство АСТ попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников
Знаменитый «Хогвартс-экспресс» в Шотландии могут снять с маршрута из‑за финансовых проблем
Россияне выбрали лучшие любовные пары в литературе
Фронтмен Imagine Dragons анонсировал свою первую видеоигру — шутер в стиле 1970-х
Москвичи назвали мордовские блины со сгущенкой фаворитом Масленицы
Saber Interactive показала игру по «Джону Уику» с Киану Ривзом
Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран

В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля

Афиша Daily
Фото: alan caishan/Unsplash

В феврале россияне стали чаще обращаться к массажным услугам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ЮMoney и IT-компании «Эвотор».

Количество оплат в этом сегменте выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот увеличился сразу на 78%.

Кроме того, вырос спрос на спа-салоны. Число покупок здесь подскочило на 42%, а оборот — на 57%. Средний чек на массаж достиг 7449 рублей (+31%), а на спа-программы — 6202 рубля (+10%), что делает эти услуги одними из самых дорогих в бьюти-индустрии.

Самой доступной бьюти-процедурой по-прежнему остается стрижка челки (349 рублей). Цены на другие виды стрижек варьируются: универсальная — 800 рублей, женская — 900 рублей, а мужская впервые превысила 1000 рублей. В целом по салонам красоты оборот за первую декаду февраля увеличился на 30%.

Расскажите друзьям