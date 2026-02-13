Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля

В День всех влюбленных, 14 февраля, жители столицы после заката смогут заметить в небе Венеру. Небесное тело впервые будет видно с марта 2025 года, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.
«Элонгация планеты пока мала — угловое расстояние от Солнца не превышает 10 градусов, что обусловливает крайне низкое положение над горизонтом: высота менее 3 градусов в момент захода Солнца. Видимость ограничена узким временным окном около 20–30 минут. Но с каждым днем Венера будет видна все выше и дольше, пока не достигнет максимальной вечерней элонгации 15 августа 2026 года», — сказала Кравченко.
Она добавила, что планету можно будет наблюдать невооруженным глазом при условии идеально открытого западного горизонта, а в телескоп Венеру будет видно почти как полный диск (освещенность около 95%) бело-голубоватого оттенка.
«Немного выше Венеры невооруженным глазом как бледно-желтую звезду можно наблюдать и Сатурн. Он будет находиться в соединении с Нептуном, но его можно увидеть только в телескоп. В это же время на протяжении всей ночи в созвездии Близнецов можно наблюдать Юпитер. В телескоп с апертурой от 60–80 мм видны его самые крупные спутники: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто», — отметила научный сотрудник.
Кроме того, 28 февраля жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление — выравнивание в одну линию сразу шести планет Солнечной системы. По данным NASA, в параде примут участие Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.