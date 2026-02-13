Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля

«Немного выше Венеры невооруженным глазом как бледно-желтую звезду можно наблюдать и Сатурн. Он будет находиться в соединении с Нептуном, но его можно увидеть только в телескоп. В это же время на протяжении всей ночи в созвездии Близнецов можно наблюдать Юпитер. В телескоп с апертурой от 60–80 мм видны его самые крупные спутники: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто», — отметила научный сотрудник.