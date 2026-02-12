Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером

По образованию Костенко повар-кондитер, в 1990-е ушел в коммерцию, а в 2014 году попал в реабилитационный центр для людей с зависимостями при общине евангельских христиан-баптистов. Там он, по его словам, обрел веру и позже принял крещение, а затем до 2021 года помогал другим — участвовал в служении и кормил нуждающихся. Сейчас его жизнь «устроена просто» ― «дом, работа и воскресные богослужения», а ролики он снимает в съемной квартире.