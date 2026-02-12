Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней

Дворник из Калининграда стал фэшн-блогером
Нейросеть научилась мату после общения с клиентами компании ЖКХ ― ее пришлось отучать
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей
Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Вышел полноценный трейлер «California Schemin’» — режиссерского дебюта Джеймса МакЭвоя
С 1 марта гостиницы будут обязаны возвращать предоплату при отмене бронирования до дня заезда
В США стала достопримечательностью лампочка, которая горит с 1901 года
Ученые призвали не полагаться на Apple Watch для выявления возможной гипертонии
Таиланд планирует сократить безвизовый срок для туристов из России и еще 92 стран
Pokémon Go удалил покестоп на острове Эпштейна
В Москве открылся визовый центр Японии
Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории
Умер самый старый йоркширский терьер Москвы
Charli XCX открывает свой старый клип в новом отрывке из фильма «Момент»
Масленицу в «Никола-Ленивце» покажут онлайн. Там сожгут 25-метровое «Горящее сердце»
В Москве начался капитальный ремонт трех фонтанов на Манежной площади
Исследование: чтение, письмо и изучение языков снижают риск деменции на 40%
Инди-игра Mewgenics менее чем за сутки разошлась тиражом более 250 000 копий
Экономист: стоимость классического набора продуктов для приготовления блинов в Москве выросла на 4%
Антон Лапенко, Григорий Верник и Николай Фоменко сыграют в хоккейном драмеди «Седьмой игрок»
За Масленицу россияне съедают 500 млн блинов
«Грацию» Паоло Соррентино начнут показывать в России с 30 апреля
Продолжение фильма «Руки вверх!» выйдет в прокат 15 октября
Сбор средств для семьи Джеймса Ван Дер Бика превысил 500 тыс. долларов за несколько часов
Шоураннер анимационных «Очень странных дел» назвал их «потерянным сезоном»
Сандра Бернхард присоединилась к касту четвертого сезона «Белого лотоса»
Николас Кейдж — на первых постерах «Паука-Нуара»
«Простить трудно»: возлюбленная норвежского биатлониста ответила на его признание в измене

Французские ученые заплатят 5000 евро тем, кто согласится лежать 10 дней

Афиша Daily
Фото: medes.fr

Институт космической медицины и физиологии в Тулузе ищет добровольцев, чтобы изучить голодание и постельный режим в ходе подготовки будущих космических миссий. К исследованию приглашают мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, которые ведут здоровый образ жизни. Об этом сообщает Le Figaro.

Эксперимент продлится в общей сложности 20 дней. Десять дней участникам предстоит оставаться в положении лежа, чем бы они не занимались (например, читали или смотрели что-то на компьютере). Кровать, слегка наклоненная на минус шесть градусов, будет удерживать их головой вниз. Цель — воспроизвести эффект невесомости, направляя жидкости организма к верхней части тела. 

Кроме того, испытуемых ждет серьезное ограничение питания ― всего по 250 калорий в день. «Они смогут съедать только ложку меда, бульон и фруктовый сок», — пояснила доктор Ребекка Бийетт де Вильмер, руководительница космической клиники. 

Находясь под постоянным наблюдением, участники пройдут множество медицинских тестов, включая анализы мочи, крови и психологические обследования. За участие в эксперименте добровольцам заплатят по 5 тыс. евро (458 тыс. рублей). 

Ученые пояснили, что ограничения в пище ― одна из ключевых проблем в длительных космических полетах. «В ходе таких миссий астронавты могут столкнуться с периодами продолжительного голодания из-за возможных непредвиденных ситуаций, таких как отказ системы жизнеобеспечения, срыв пополнения запасов или увеличение продолжительности миссии», — отметили они. 

Расскажите друзьям