Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей

При помощи опроса ученые хотели выяснить, почему человек выбрал для романтической связи именно этого персонажа: из-за его внешности, характера, роли в сюжете или сходства с самим респондентом. Кроме того, исследователи пытались узнать, какой тип связи фанат чувствует по отношению к герою, ― эмоциональную, сексуальную или чувство «настоящей любви».