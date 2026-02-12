Николас Кейдж спасает Нью-Йорк в первом тизере-трейлере «Паука-Нуара»
Привязанность к вайфу работает почти как влюбленность в реальных людей

Афиша Daily
Фото: Branden Skeli/Unsplash

Романтическое влечение к вымышленным персонажам может работать через те же психологические механизмы, что и в случае отношений между реальными людьми. Об этом говорится в исследовании ученых из Канады и США, опубликованном в журнале Psychology of Popular Media. Главными выводами поделилось издание PsyPost.

В исследовании приняли участие 977 фанатов аниме, у которых есть «вайфу» или «хасбандо» (то есть персонаж аниме женского или мужского пола, вызывающий сильную романтическую привязанность). Около 78% респондентов были мужчинами, остальные ― женщинами. 

При помощи опроса ученые хотели выяснить, почему человек выбрал для романтической связи именно этого персонажа: из-за его внешности, характера, роли в сюжете или сходства с самим респондентом. Кроме того, исследователи пытались узнать, какой тип связи фанат чувствует по отношению к герою, ― эмоциональную, сексуальную или чувство «настоящей любви». 

Главным драйвером сексуального влечения к виртуальным агентам, как и к реальным людям, оказалась визуальная привлекательность. Личность же персонажа и его схожесть с респондентом влияет на силу эмоциональной связи, показал опрос. А вот роль персонажа в произведении не оказывает влияния на чувства к нему ― ни сексуальные, ни эмоциональные. 

Мужчины при этом значительно чаще сообщали о сексуальном влечении к своему вайфу или хасбандо. А женщины, напротив, говорили о более крепкой эмоциональной связи с вымышленными партнерами. «Это поддерживает гипотезу, что женщины применяют критерии эмоциональной совместимости даже в полностью воображаемых отношениях», ― отмечает PsyPost.

Исследователи также проанализировали феномен «настоящей любви» к персонажам. Выяснилось, что чувство любви предсказывается комбинацией факторов. Роль играют и внешность, и личность, и сходство персонажа с самим фанатом. То есть, чтобы человек почувствовал любовь, образ героя должен цеплять на нескольких уровнях одновременно.

Соавтор работы Коннор Лешнер из Университета Трента сказал, что результаты исследования не стали большим сюрпризом. «Все совпадает с тем, чего ожидаешь от связанных теорий, — например, эволюционной стратегии спаривания, где мужчины чаще хотят физические или сексуальные отношения, а женщины находят больше привлекательности в платонической, долгосрочной связи», ― отметил он.

