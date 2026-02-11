Гай Пирс и Джаред Харрис появятся в политическом триллере «Цена мира» Энтони Маккартена

Энтони Маккартен, четырёхкратный номинант на премию «Оскар», снимет политический триллер «Цена мира» («The Price of Peace») о Потсдамской конференции 1945 года. Об этом сообщил Variety.
Фильм расскажет об исторической встрече американского президента Гарри С. Трумэна, премьер‑министра Великобритании Уинстона Черчилля и главы СССР Иосифа Сталина. На ней обсуждалось будущее послевоенной Европы.
Главные роли в картине исполнят Гай Пирс, Джаред Харрис и Мераб Нинидзе. Пирс воплотит воплотит на экране образ Трумэна, Харрис сыграет Черчилля, а Нинидзе — Сталина. Съемки пройдут летом 2026 года в Лондоне и Потсдаме.
Действие в ленте будет вращаться вокруг разных целей мировых лидеров. Как известно, Трумэн стремился завершить войну в Тихом океане, Черчилль готовился к внутренним выборам в своей стране, а Сталин желал территориальной экспансии. Их переговоры заложили основу политики времен Холодной войны.
«Потсдамская конференция стала поворотным моментом в мировой истории — тем самым мгновением, когда Вторая мировая война перетекла в Холодную войну. Это не байопик, а политический триллер с поистине колоссальными ставками», — прокомментировал Макартен.
На экраны проект выйдет, как ожидается, в 2027 году. Маккартен вновь вернется к историческому кино после работы над фильмами «Темные времена», «Богемская рапсодия», «Вселенная Стивена Хокинга» и «Два Папы».
Картину создадут компании Raccoon Features, Muse of Fire Productions, Salloway Studios и Spark Productions совместно с Ingara и SND. Продюсерами фильма станут Джонатан Заубах и Филипп Клаузинг (Raccoon Features), Мэттью Саллоуэй (Salloway Studios), Маккартен (Muse of Fire Productions) и Эрик Фалькенштейн (Spark Productions).