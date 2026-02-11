Фонд «Второе дыхание» вновь собирает с одежду для тех, кто выходит из тюрьмы
«Вкусвилл» и Росбиотех запустят магистратуру по разработке полезных продуктов
В Москве открылась выставка о карнавалах и маскарадах XIX–XX веков
Милош Бикович и Александр Горбатов в тизере-трейлере исторической драмы «Рождение империи»
«Литфонд» выставит на аукцион рукопись XVI века стоимостью 1,4 миллиона рублей
Модель из Кыргызстана пришла на показ в халате дедушки ― и попала в Vogue
У Северного речного вокзала в Москве открыли лыжную трассу
Жителя Казани Исуса Христоса обязали вернуть настоящее имя
Показываем фрагмент ромкома «Счастлив, когда ты нет» с Сашей Бортич
У сериала «Хочу секса. Сент-Луис» появился первый постер
Норвежский биатлонист выиграл бронзу на Олимпиаде и признался в измене
LEGO дарит набор с пингвинами ко Дню всех влюбленных
Лили Рейнхарт и Виктория Педретти в дублированном тизере «Запретного плода»
Николас Кейдж на первых кадрах «Паука-Нуар»
Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке
Пушкинский музей впервые представил в постоянной экспозиции видео-арт художницы Таус Махачевой
2ГИС запустил оплату проезда по Московскому скоростному диаметру
Орнитологи подсчитали количество воробьев в России
Средняя пенсия работающих пенсионеров превысила 30 тыс. рублей в трех регионах
Фильм «Любить…» Михаила Калика выйдет в повторный прокат 14 февраля
Wildberries запускает собственную экспресс-доставку
15 февраля в Москву придет похолодание
Самая высокооплачиваемая вакансия в России — сварщик
Читаемость «Грозового перевала» выросла в 4 раза в преддверии выхода экранизации с Марго Робби
Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс снимутся в новом фильме «Мумия»
Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»
Слешер «Крик» покажут целиком в TikTok

Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов

Афиша Daily
Фото: Олег Мороз/Unsplash

56,7% из 245 врачей рассказали, что внесение фиктивных сведений в медкарты пациентов — регулярная практика на их местах работы. Об этом говорится в результатах исследования Forbes, которое было проведено вместе с порталом «Врачи РФ».

Еще 21,2% ответили, что иногда сталкиваются с таким. В целом проблема приписок отмечена почти 78% респондентов. Ни разу не прибегали к такой практике 22% опрошенных медиков.

Чаще всего приписывают «фиктивный прием» (45,3%) либо «фиктивный осмотр, анализ» (16,3%). Кроме того, бывает «добавление услуг к реальному визиту» (14,3%), «завышение тяжести или смена диагноза ради тарифа» (6,1%).

Оценивая результаты опроса, главный редактор сайта «Врачи РФ» Анна Окулова отметила обыденность темы приписок среди медицинских работников. «Тема приписок стала рутиной и не вызывает ажиотажа среди врачей, почти все этим заняты по собственной инициативе или руководства, потому что планы, особенно по диспансеризации, невыполнимы. Если бы врач получал достойную зарплату и не зависел в этом плане от показателей, то смысла делать приписки не было бы», — сказала она. 

Расскажите друзьям