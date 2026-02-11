Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов

56,7% из 245 врачей рассказали, что внесение фиктивных сведений в медкарты пациентов — регулярная практика на их местах работы. Об этом говорится в результатах исследования Forbes, которое было проведено вместе с порталом «Врачи РФ».
Еще 21,2% ответили, что иногда сталкиваются с таким. В целом проблема приписок отмечена почти 78% респондентов. Ни разу не прибегали к такой практике 22% опрошенных медиков.
Чаще всего приписывают «фиктивный прием» (45,3%) либо «фиктивный осмотр, анализ» (16,3%). Кроме того, бывает «добавление услуг к реальному визиту» (14,3%), «завышение тяжести или смена диагноза ради тарифа» (6,1%).
Оценивая результаты опроса, главный редактор сайта «Врачи РФ» Анна Окулова отметила обыденность темы приписок среди медицинских работников. «Тема приписок стала рутиной и не вызывает ажиотажа среди врачей, почти все этим заняты по собственной инициативе или руководства, потому что планы, особенно по диспансеризации, невыполнимы. Если бы врач получал достойную зарплату и не зависел в этом плане от показателей, то смысла делать приписки не было бы», — сказала она.