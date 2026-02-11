Почти 60% врачей признались, что делают фиктивные записи в карты пациентов

Оценивая результаты опроса, главный редактор сайта «Врачи РФ» Анна Окулова отметила обыденность темы приписок среди медицинских работников. «Тема приписок стала рутиной и не вызывает ажиотажа среди врачей, почти все этим заняты по собственной инициативе или руководства, потому что планы, особенно по диспансеризации, невыполнимы. Если бы врач получал достойную зарплату и не зависел в этом плане от показателей, то смысла делать приписки не было бы», — сказала она.