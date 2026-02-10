«Иди ты к черту, приятель!»: мужчина-актер однажды подарил Марго Робби книгу о похудении

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, что в начале ее карьеры партнер по съемочной площадке сделал ей оскорбительный подарок. Он подарил партнерше книгу о похудении, написала The Independent.
Робби поделилась, что коллега купил ей книгу «Француженки не толстеют». По словам актрисы, «это книга, которая в основном говорит тебе, что надо есть меньше». «Иди ты к черту, приятель!» — отреагировала на сомнительный подарок Марго.
Книга «Француженки не толстеют: Секрет еды ради удовольствия» Мирей Гильяно появилась в 2006 году и стала бестселлером. Она написана для женщин, которым необходимо сбросить до 30 фунтов (13,5 килограмма).
«Фактически он подарил мне книгу, чтобы сообщить, что мне нужно похудеть. Я подумала: „Вау“», — вспомнила Робби.
Актриса призналась, что вся эта ситуация случилась очень давно. «Понятия не имею, где он сейчас. Где‑то в прошлом», — добавила она.