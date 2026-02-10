Изабела Мерсед сыграет главную роль в новой экранизации игры The House of the Dead

Компания Sega и режиссер Пол У.С.Андерсон («Обитель зла») объявили о работе над новой полнометражной экранизацией аркадной игры The House of the Dead.
Главную роль в фильме исполнит Изабела Мерсед, звезда сериала «Одни из нас» и предстоящего фильма о Супермене. Оригинальная игра, выпущенная Sega в 1997 году, стала одним из символов жанра хоррор-шутер.
Ранее, в 2003 и 2005 годах, уже выходили две малоуспешные киноадаптации The House of the Dead, но новая версия позиционируется как масштабный перезапуск, призванный создать полноценную кинофраншизу.
Сюжет фильма будет основан на третьей части игры, действие которой происходит в постапокалиптическом мире, опустошенном эпидемией зомби. Героиня Мерсед, Лиза, отправится на поиски своего отца — ученого, исчезнувшего во время исследования источника заражения.
«The House of the Dead — игра, которую я люблю много лет, и я невероятно рад представить ее на большом экране с таким ярким талантом, как Изабела. Мы видим этот проект началом большой франшизы, которая позволит исследовать богатый мир и лор, созданный Sega», — заявил Пол У.С.Андерсон.