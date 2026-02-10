Новое аниме по «Призраку в доспехах» выйдет на «Кинопоиске»

Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд из Radiohead потребовали убрать их музыку из «Мелании»
Афиша Daily
Иллюстрация: Science SARU

Новый аниме-сериал по «Призраку в доспехах» стартует на «Кинопоиске» в июне ― одновременно с японской премьерой. Об этом «Афише Daily» рассказали представители онлайн-кинотеатра. Права на показ в России приобрела студия Deep.

Над новой экранизацией маги работает студия Science SARU, ответственная за аниме «Дандандан» и «Ину-о: Рождение легенды», номинированное на «Золотой глобус». Режиссером выступит Моко-Чан, бывший в «Дандандан» ассистентом режиссера. За дизайн персонажей отвечает Скхэй Ханда («Скотт Пилигрим жмет на газ», «Спригган). 

Недавно показали первый промо-ролик нового «Призрака в доспехах». 

Видео: Ghost in the Shell Official Channel/YouTube

Оригинальная манга «Призрак в доспехах» Масамунэ Сиро выходила в Японии в 1989-1990 годах. Это киберпанк-история про отдел по борьбе с кибертерроризмом в Японии середины XXI века. Главный агент в нем ― майор Мотоко Кусанаги.

В 1995 году вышел полнометражный аниме-фильм Мамору Осии, ставший классикой, а в 2004-м увидел свет его сиквел. Были и сериальные адаптации ― «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» (2002-2005), приквел «Дух в стальной плоти. У истоков: Альтернативная архитектура» (2015) и «Ghost in the Shell: SAC_2045» от Netflix(2020-2022). В 2017 году появилась голливудская игровая версия со Скарлетт Йохансон (тут можно прочитать рецензию).

