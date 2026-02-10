Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми

«Вкусно ― и точка» представила новую серию игрушек «Звездные лошадки и друзья». Получить фигурки можно, купив детский набор «Кидз Комбо».
В коллекцию вошли шесть героев: звездные лошадки Чоко и Зифи, Пегасы Брут и Мими, единорог Эджи и ослик Бубу. Каждый из них представлен в двух вариантах — ярком разноцветном и нежно-золотистом. Последние попадаются значительно реже
Новая серия приурочена к году Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Вместе с ней сеть выпустила онлайн-игру, в которой нужно прыгать и подбирать продукты из «Кидз Комбо». QR-код для перехода в игру размещен на упаковке детского набора.
В конце декабря во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек Чебурашка. Ее выпустили в преддверии сиквела фильма об ушастом герое.