Discord введет проверку возраста по документам

Пользователям Discord по всему миру с марта потребуется подтвердить возраст для снятия ограничений для несовершеннолетних. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса.
Для подтверждения возраста потребуются видео-селфи и документы. Пока этот этап не будет пройден, аккаунт по умолчанию будет считаться детским.
Ограничения на Discord для «детских» аккаунтов:
- будет «размыт» графического контента деликатного характера;
- будет закрыт доступ на сервера и в чаты с возрастным ограничением 18+.
- сообщения от незнакомых людей будут попадать в отдельную папку;
- пользователи будут получать предупреждения о запросах дружбы от тех, кого они, возможно, не знают;
- говорить в комнатах Stage смогут только пользователи, которые подтвердили, что они совершеннолетние.
Недавно в Discord сообщили об утечке данных пользователей. Кибератаке подверглась система одного из подрядчиков мессенджера. Злоумышленники получили сведения об именах, логинах, IP-адресах, e-mail и другой информации тех, кто обращался в поддержку приложения