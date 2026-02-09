Discord введет проверку возраста по документам
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют

Фото: wikimedia.org

Каждому третьему россиянину (37%) советские панельные дома кажутся эстетичными и уютными. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование девелопера Level Group.

Такое отношение к ним особенно характерно для миллениалов (29–38 лет). 52% из них считают, что в хрущевках и брежневках есть «ламповая» атмосфера. 44% зумеров (18–28 лет) считают, что  «панельки» — это символ прошлого века. Они предпочитают новое жилье.

При этом почти каждый пятый (18%) опрошенный настроен к «панелькам» резко негативно, называя их «депрессивной средой». Чаще других такую оценку дают представители поколения X (респонденты 39–45 лет) — 21%. Это вдвое выше, чем среди граждан старше 46 лет (10%). 

Исследование также показало, что 13% россиян воспринимают старый фонд нейтрально. Они считают, что это просто массовый и доступный вариант для жизни.

Хрущевки и панельные дома появились во время послевоенного жилищного кризиса в СССР. Их массовое строительство началось в конце 1950-х годов. Так власти хотели расселить горожан, живших в коммуналках и бараках. В «панельках» малые площади квартир, слабая звукоизоляция и ограниченный срок службы.

