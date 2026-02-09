В китайском Харбине прошел ежегодный парад пингвинов
Райан Гослинг не дает погибнуть инопланетянину в трейлере «Проекта „Конец света“»
Собянин: за 7 лет в Москве построят 34 новые станции метро
Эмма Стоун рассказала о любви к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов»
Средний чек на покупку пиццы в Москве вырос на 11% за 2025 год
По мотивам романа «Практическая магия» поставят мюзикл
Харрисон Форд не знает, продолжит ли сниматься после сериала «Терапия»
В честь Всемирного дня гида для москвичей и туристов проведут более 340 бесплатных экскурсий
«Бабушкина схема» и «СДВГ» стали словами года в профессиональных номинациях «Грамоты.ру»
Потребление алкоголя в России за год больше всего сократилось в Перми, Иркутске и Кирове
Эмма Робертс снимется в новом хорроре от создателей «Обезьяны» и «Дома ада»
Россиянам напомнили о штрафах до 400 тыс. рублей за нарушение правил сжигания чучела Масленицы
В Хабаровском крае нашли тигренка-сироту
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»
В День всех влюбленных в Москве ожидаются осадки и гололед
Фильм «Марти Великолепный» с Тимоте Шаламе стал самым кассовым в истории студии A24
Петербургский суд заочно арестовал рэпера Оксимирона* на два месяца
Школа дизайна НИУ ВШЭ объявляет open call для фестиваля типографики
Сет Роген посвятил награду Гильдии режиссеров покойной актрисе Кэтрин О’Харе
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»
Green Day открыли юбилейный Супербоул поп-панк-попурри
Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию
Пол Томас Андерсон получил главную награду Премии Гильдии режиссеров США
Третьяковский проезд в центре Москвы украсили ко Дню святого Валентина
Нурлан Сабуров в соцсетях прокомментировал запрет на въезд в Россию
«Горничная» собрала миллиард рублей за месяц российского проката
В подмосковном Реутове ввели карантин из‑за бешенства
Подмосковному Долгопрудному присвоили статус наукограда

Экспорт российского протеина вырос вдвое

Фото: Aleksander Saks/Unpslash

В 2025 году году Россия экспортировала свыше 150 тонн протеина на сумму почти 1,5 млн долларов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале федеральный центр «Агроэкспорт». 

«Это рекордный результат за всю историю наблюдений. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в два раза как в натуральном, так и стоимостном выражении», — говорится в публикации. К протеину в данном случае относятся молочные концентрированные белки.

В топ-3 импортеров в денежном выражении вошли Израиль (более 1 млн долларов), Азербайджан (более 250 тыс. долларов) и Казахстан (более 100 тыс. долларов). Продукт также экспортировали в Узбекистан и Беларусь.

Недавно стало известно, что внутри России также выросли продажи высокобелковых молочных продуктов. Эксперты отметили, что тренд на них выходит за пределы фитнес-залов и такая еда становится частью здорового повседневного рациона.



 

