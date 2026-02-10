Больше всего свиданий могут позволить себе москвичи — 24 в месяц. Высокая стоимость ужина и цветов нивелируется в столице уровнем зарплат. Далее следуют Санкт-Петербург (20 свиданий), Екатеринбург (18 свиданий), Красноярск и Челябинск (по 17 свиданий). В среднем россияне могут позволить себе 16 свиданий в месяц — это на два больше, чем рассчитывал «2ГИС» годом ранее.