Сервис «2ГИС» рассчитал среднюю стоимость свиданий в разных городах России и разработал «индекс свидания» — сколько романтических встреч можно организовать на среднюю зарплату в месяц. С результатами исследования ознакомилась «Афиша Daily».
Стоимость рассчитывалась исходя из двух составляющих — ужина на двоих в ресторане и букета из семи красных роз. Самыми дорогими городами для свиданий стали Москва (6975 рублей), Санкт-Петербург (5942 рубля), Красноярск (5893 рубля), Казань (5841 рубль) и Нижний Новгород (5757 рублей).
Больше всего свиданий могут позволить себе москвичи — 24 в месяц. Высокая стоимость ужина и цветов нивелируется в столице уровнем зарплат. Далее следуют Санкт-Петербург (20 свиданий), Екатеринбург (18 свиданий), Красноярск и Челябинск (по 17 свиданий). В среднем россияне могут позволить себе 16 свиданий в месяц — это на два больше, чем рассчитывал «2ГИС» годом ранее.
В сервисе «2ГИС» появился ИИ-поиск по вайбам. С его помощью выяснилось, что больше всего мест, подходящих для свиданий, оказалось в Новосибирске (22,9% от общего числа ресторанов) и Омске (22,8%). Далее следуют Челябинск (16,8%), Уфа (15,1%) и Пермь (14,3%).