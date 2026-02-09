ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Учительница покоряет скейтборд в трейлере «Своей в доску»

Фото: «Свободное кино», «Наше кино»

Студия «Свободное кино» и кинокомпания «Наше кино» опубликовали трейлер семейной комедии Ильи Лебедева «Своя в доску». Фильм выйдет в кинотеатрах 14 мая.

Строгая учительница Алла Сергеевна в исполнении Ольги Лерман («Екатерина Великая») пытается наладить отношения с бунтующим сыном-подростком. Чтобы доказать юному максималисту, что скейтбординг — это несерьезно, она решает сама освоить доску. Ей предстоит выступить на крупных скейт-соревнованиях и поставить под угрозу свою карьеру и репутацию. Съемки проходили на скейт-площадках Москвы и Подмосковья, а также на столичном стадионе «Авангард».

Видео: «Свободное кино», «Наше кино»

Помимо Лерман в актерский состав вошли Тимофей Кочнев («Лето. Нулевые»), Виктор Хориняк («Последний богатырь»), Максим Карушев («Замерзшие»), Александра Тихонова («Знакомство родителей»), Григорий Дудник («Вечерняя школа»), Андрей Харыбин («Развод по расчету»), Антон Риваль («Француз») и Алана Чочиева («Любовь со второго взгляда»).

Режиссер Илья Лебедев известен по картинам «Август» и «Любовь Советского Союза». Сценарий «Своей в доску» он написал в соавторстве с Игорем Рыбиным («Страсти по Матвею») и Никитой Ватулиным-Тарасенко (креативный продюсер проекта «Страх над Невой»). В 2025 году проект победил на питчинге дебютантов в рамках ММКФ и в киношколе «Свободное кино».

Генеральные продюсеры фильма Дмитрий Шепелев и Александр Ермолин поделились: «„Своя в доску“ — это первый проект нашей студии „Свободное кино“, который родился в стенах одноименной киношколы. Пройдя достаточно длинный, но интересный путь, скоро он наконец появится на экранах кинотеатров, и вы сможете увидеть по-настоящему семейную, драйвовую и трогательную историю, в которую мы вложили душу!»

