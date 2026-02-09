ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
«Сбер» наградил 100-миллионного участника «СберСпасибо»

Фото: Gilles Lambert/Unsplash


Программа лояльности «СберСпасибо» от «Сбера» зарегистрировала 100-миллионного участника. Им стал житель Крыма.

В честь этого события банк не только отметил юбилейного клиента, но и поощрил 14 наиболее активных и давних пользователей программы из разных городов России.

Награжденные были выбраны среди клиентов, которые присоединились к «СберСпасибо» в первые месяцы ее запуска и продолжают активно пользоваться программой уже более 14 лет.

Всем им были вручены интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша». Стомиллионному участнику и его семье был предоставлен специальный приз — сертификат на отдых на премиальном курорте «Мрия» в Крыму.

«Отметка в 100 миллионов участников для нас стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей. Нам важен каждый клиент, который пользуется программой. Благодаря персонализации и сотрудничеству с новыми партнерами мы продолжим расширять возможности для использования бонусов „Спасибо“», — отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка.
 

