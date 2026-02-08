Чемпионы проведут для жителей Москвы открытые мастер-классы по фигурному катанию

В Москве пройдет серия открытых тренировок и мастер-классов с участием фигуристов-чемпионов. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Неделя фигурного катания пройдет с 15 по 19 февраля как часть проекта «Зима в Москве». Первое мероприятие пройдет 15 февраля в спорткомплексе «Лужники». Предполагается, что в этот день будет установлен мировой и российский рекорд «Самая массовая тренировка на коньках». С 17 по 19 февраля мероприятия продолжатся на катках в «Южный», «Авангард», «Локо-лед» и «Битца».



В мастер-классах будут участвовать такие известные чемпионы, как Алексей Ягудин, Алина Загитова, Александра Трусова, Евгения Медведева и другие. Тренировки рассчитаны как на новичков, так и на опытных фигуристов, которые хотят улучшить свое мастерство. Участие во всех мероприятиях бесплатное, по предварительной регистрации.