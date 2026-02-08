Пол Томас Андерсон получил главную награду премии Гильдии режиссеров США

В Лос-Анджелесе состоялась 78-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии режиссеров Америки, пишет Variety. Считается, что победа в этой премии говорит о высоких шансах выиграть «Оскар».
Награды получили:
- Лучшая режиссура художественного полнометражного фильма — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон;
- Лучший режиссерский дебют — «Чума», режиссер Чарли Полингер;
- Лучшая режиссура эпизода драматического сериала — «Больница Питт» (серия «18:00»), режиссер Аманда Марсалис;
- Лучшая режиссура эпизода комедийного сериала — «Киностудия» (серия «The Oner»), режиссер Сет Роген и Эван Голдберг;
- Лучшая режиссура эпизода мини-сериала — «Умираю, как хочу секса» (серия «Это не так уж и серьезно»), режиссер Шеннон Мерфи.
Полный список победителей доступен на сайте Variety.
Пять номинантов в категории «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» получили медальоны Гильдии режиссеров. Их вручили люди, участвовавшие в создании их картин. Пол Томас Андерсон получил награду из рук Леонардо Ди Каприо, Гильермо дель Торо («Франкенштейн») — от Джейкоба Элорди, Джош Сэфди («Марти Великолепный») — от Тимоти Шаламе, Хлоя Чжао («Гамнет») — от Стивена Спилберга, Райан Куглер («Грешники») — от Майкла Б. Джордана.