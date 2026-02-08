ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
Пол Томас Андерсон получил главную награду премии Гильдии режиссеров США

Фото: Matt Winkelmeyer/Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 78-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии режиссеров Америки, пишет Variety. Считается, что победа в этой премии говорит о высоких шансах выиграть «Оскар».

Награды получили:

  • Лучшая режиссура художественного полнометражного фильма — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон;
  • Лучший режиссерский дебют — «Чума», режиссер Чарли Полингер;
  • Лучшая режиссура эпизода драматического сериала — «Больница Питт» (серия «18:00»), режиссер Аманда Марсалис;
  • Лучшая режиссура эпизода комедийного сериала — «Киностудия» (серия «The Oner»), режиссер Сет Роген и Эван Голдберг;
  • Лучшая режиссура эпизода мини-сериала — «Умираю, как хочу секса» (серия «Это не так уж и серьезно»), режиссер Шеннон Мерфи.
     

Полный список победителей доступен на сайте Variety.

Пять номинантов в категории «Лучшая режиссерская работа в полнометражном фильме» получили медальоны Гильдии режиссеров. Их вручили люди, участвовавшие в создании их картин. Пол Томас Андерсон получил награду из рук Леонардо Ди Каприо, Гильермо дель Торо («Франкенштейн») — от Джейкоба Элорди, Джош Сэфди («Марти Великолепный») — от Тимоти Шаламе, Хлоя Чжао («Гамнет») — от Стивена Спилберга, Райан Куглер («Грешники») — от Майкла Б. Джордана.

 

