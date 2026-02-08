«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения

В Варшавском зоопарке открылся первый в мире «птицемат» ― пункт приема раненых диких птиц. Об этом сообщает The Warsaw.
Новый павильон похож внешне на почтомат или камеру хранения. Жители могут положить в него птиц, нуждающихся в помощи. С другой стороны «птицемата» расположено помещение, доступное лишь для сотрудников Птичьего приюта. Специалисты оперативно окажут медицинскую помощь пернатым.
Чтобы воспользоваться «птицематом», нужно положить птицу в коробку, оставить ее в свободной ячейке, сообщить о ней охране и заполнить карточку о передаче.
Пункт оборудован системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Он будет работать круглосуточно семь дней в неделю.
Директор Варшавского зоопарка сказал, что открытие такого пункта ― осуществление его детской мечты: «Будучи маленьким мальчиком, я мечтал создать „убежище“ для диких птиц. Сначала был создан Птичий приют, построенный рядом с птичником. Позже, после вступления Польши в Европейский союз, приют был перестроен — была создана его новая часть. В результате появился уникальный в мировом масштабе прототип — нигде, даже в Австралии или Новой Зеландии, нет такого решения. Это настоящее чудо на Висле».
