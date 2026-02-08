«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения

ВАДА проверит, вводят ли прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в пенис для улучшения результата
В Госдуме предложили заменить День святого Валентина на День плюшевой игрушки
Гусли признали национальным музыкальным инструментом России
Опрос: каждый четвертый россиянин интересуется Олимпийскими играми в Италии
В палатах купца Аверкия Кириллова на Берсеневской набережной нашли серебряные монеты XVI–XVII веков
Хоррор «Глиноликий» выйдет 23 октября
Джонатан Нолан назвал «Одиссею» брата грандиозным достижением
Умер прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко
Мэра города Текила арестовали за вымогательство у производителей текилы
Подготовка к промо альбома «Brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции
Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина
Сиквел «Практической магии» с Николь Кидман и Сандрой Буллок выйдет раньше запланированного срока
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли
Николь Кидман в роли судмедэксперта в тизере сериала «Скарпетта»
Принцесса Пич и Тоад отправляются в космос в новом тизере «The Super Mario Galaxy Movie»
Самара Уивинг вновь попадает в смертельную игру в трейлере сиквела «Я иду искать»
Релиз фильма М.Найта Шьямалана по роману Николаса Спаркса перенесли на 2027 год
«Макдоналдс» выпустил наборы для наггетсов с черной икрой ко Дню святого Валентина
Звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер снимется в ромкоме «Прощай, девочка»
Небольшой набросок Микеланджело продали за 27 млн долларов ― это рекорд для произведений художника
Фанни Ардан получила «Золотую маску»
В Китае свинья на дроне оставила деревню без электричества
Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
В Москве открыли второй зарядный хаб для электромобилей
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс

«Птицемат»: в Польше открылся пункт помощи птицам, похожий на камеру хранения

Фото: Warszawskie ZOO

В Варшавском зоопарке открылся первый в мире «птицемат» ― пункт приема раненых диких птиц. Об этом сообщает The Warsaw.

Новый павильон похож внешне на почтомат или камеру хранения. Жители могут положить в него птиц, нуждающихся в помощи. С другой стороны «птицемата» расположено помещение, доступное лишь для сотрудников Птичьего приюта. Специалисты оперативно окажут медицинскую помощь пернатым.

Чтобы воспользоваться «птицематом», нужно положить птицу в коробку, оставить ее в свободной ячейке, сообщить о ней охране и заполнить карточку о передаче. 

Пункт оборудован системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Он будет работать круглосуточно семь дней в неделю. 

Директор Варшавского зоопарка сказал, что открытие такого пункта ― осуществление его детской мечты: «Будучи маленьким мальчиком, я мечтал создать „убежище“ для диких птиц. Сначала был создан Птичий приют, построенный рядом с птичником. Позже, после вступления Польши в Европейский союз, приют был перестроен — была создана его новая часть. В результате появился уникальный в мировом масштабе прототип — нигде, даже в Австралии или Новой Зеландии, нет такого решения. Это настоящее чудо на Висле».

В прошлом году в варшавском метро открыли «экспресс-библиотеку». Ее цель ― побудить пассажиров отказаться от смартфонов в пользу книг. Книги можно получить с помощью автомата самообслуживания, а вернуть на месте или через уличный автомат.

Расскажите друзьям
Теги:
ЕС