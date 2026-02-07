Назван топ самых романтичных городов для поездок на День святого Валентина

Феодосия, Муром, Москва, Петербург, Калининград и Екатеринбург — самые романтичные города для поездок на День святого Валентина. Об этом ТАСС рассказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей «Авито путешествий» Рауль Салахов.
По его словам, Феодосия стала одним из главных прообразов вымышленного города Лисс из «Алых парусов». В тексте Александра Грина угадываются очертания крымского побережья и самого города.
Муром тесно связан с историей покровителей семьи Петра и Февронии. В городе стоит памятник этим святым, а в Свято-Троицком монастыре хранятся их мощи. Эти места стали символами верности и крепких отношений.
В Москве много красивых смотровых площадок на город. В Петербурге по маршрутам из классических произведений и жизни их авторов проводят тематические экскурсии. Архитектура, набережные и узкие улицы создают особую атмосферу, что делает город одним из самых романтичных для поездки вдвоем.
Калининградская область — главный янтарный регион России, где сосредоточена мировая добыча «солнечного камня». В Екатеринбурге уральские самоцветы и серебро стали частью местной культуры. Здесь проводят мастер-классы, на которых можно своими руками создать украшение и подарить его своей второй половинке.