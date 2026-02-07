Роуз Берн, Деми Ловато и Октавия Спенсер появились в трейлере фильма «Эвакуатор»
adidas выпустил кеды в память о Бобе Марли

Фото: adidas

Бренд adidas выпустил новую версию классической модели Gazelle, сообщает Hypebeast. Выпуск кроссовок Bob Marley x adidas Gazelle приурочен к дню рождения легенды регги — 6 февраля.

Стоимость одной пары составлять 110 долларов (около 8500 рублей). Верхняя часть модели выполнена из замши горчичного цвета. Логотип бренда — три полосы — выполнены в приглушенном зеленом цвете с красной окантовкой.

Подошва матовая, цвета слоновой кости. Ее форма и рисунок классические для модели. Шнурки белые, язычок желтый. Стелька внутри кроссовка красная.

Особенность модели — тисненый патч на бирюзовой кожаной пятке. На нем размещено изображение музыканта и надпись «Football Is Freedom» («Футбол — это свобода»), отсылающая к страсти Марли к этому виду спорта.

