Фанни Ардан получила «Золотую маску»

Французская актриса Фанни Ардан, известная по фильмам «8 женщин» и «Сабрина», получила премию «Золотая маска». Ей присудили специальную премию «За поддержку театрального искусства России», сообщили на сайте награды.
Другими лауреатами почетных наград стали театровед Борис Любимов, актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина — им вручили премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».
Среди других обладателей «Золотой маски» оказались режиссеры Борис Гранатов и Виктор Панов, актрисы Нина Рыжова и Наина Хонина, артист Сергей Мигицко, оперный певец Александр Степанович.
Награды получили режиссеры Вероника Косенкова и Михаил Левитин. За поддержку театрального искусства России отметили также двух политиков — главу республики Татарстан Рустама Минниханова и мэра Москвы Сергея Собянина.