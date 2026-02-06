Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе

Американская актриса и режиссер Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в лос-анджелесском Хайленд-Парке. Об этом она рассказала в интервью Architectural Digest.
Артистка призналась, что «побежала изо всех сил» навстречу возможности иметь собственный кинотеатр. Хотя до этого Стюарт не подумывала о таком приобретении.
«Меня завораживают полуразрушенные старые театры. Мне всегда интересно, какие тайны они хранят», — поделилась она.
Кинотеатр «Хайленд» открылся в 1925 году. Его спроектировал архитектор Льюис Артур Смит, который также создал кинотеатр «Виста» в Лос-Фелисе, «Эль-Портал» в Северном Голливуде и «Риальто» в Пасадене.
«Хайленд» продолжал свою работу в течение почти 100 лет: он закрылся в 2024 году. Теперь Стюарт хочет превратить его в «пространство для встреч, планирования и совместных мечтаний».
«Этот проект направлен на создание новой школы и реструктуризацию наших процессов, поиск лучшего пути вперед. Мы хотим сделать его семейным делом, чем‑то для сообщества. Это не только для претенциозных голливудских киноманов», — подчеркнула кинематографистка.
Реконструкция «Хайленда» — своеобразное «противоядие от корпоративной чепухи», заявила Кристен. По мнению артистки, есть огромная потребность в пространстве для развития кинокультуры.
В купленном Стюарт здании сохранились оригинальные конструкции, в том числе мезонин и сцена. Тем не менее для восстановления кинотеатра потребуются серьезные усилия, отмечает AD.
Кристен намерена воссоздать в «Хайленде» гламурную атмосферу золотого века Голливуда. «Думаю, есть способ вернуть здание к жизни, сохранив его историю, но при этом привнеся что‑то новое в этот район и все киносообщество Лос-Анджелеса», — отметила актриса.