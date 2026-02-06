На Соловках реконструируют гостиницу XIX века

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Больше 50% туристических поездок в Россию в 2025 году пришлось на граждан Китая
Джесси Бакли на первом постере «Невесты!» Мэгги Джилленхол
В Евросоюзе от TikTok потребовали изменить «вызывающий привыкание» интерфейс
«На помощь!» Рейми сначала должна была выпустить Sony, но студия настаивала на релизе на стриминге
Пара занялась сексом в отеле, а потом обнаружила себя на порно-ресурсе
Кристен Стюарт купила исторический кинотеатр в Лос-Анджелесе
Система маркировки «Честный знак» остановила продажу 3 млрд товаров, нарушающих требования
В клипе на «Opalite» снялся каст «Газеты», с которым Тейлор Свифт попала на «Шоу Грэма Нортона»
Имя Варвара вошло в топ-5 имен для новорожденных
Сергея Собянина наградят «Золотой маской»
В этом году фестиваль «Масленица» пройдет в Москве на 30 площадках
Лукашенко принесли снюс на совещании
LEGO выпустила конструктор по «Проекту „Конец света“» с Райаном Гослингом
Стив Кэрелл в трейлере комедии «Петух» от создателя «Тед Лассо» Билла Лоренса
Звезды «Доктора Кто» и «Голодных игр» сыграют в триллере об экзорцизме
В России будут выдавать «визы талантов» иностранцам, «представляющим интерес» для страны
СМИ: сборы документального фильма о Мелании Трамп могли быть искусственно завышены
Хавьер Бардем и Кейт Хадсон снимутся в ромкоме в духе «Неспящих в Сиэттле»
Лиса из Blackpink снимет романтическую комедию для Netflix с продюсером «Белого лотоса»
В «Перекрестке» начнут продавать «пасты для поцелуев» по рецептам шеф-поваров
Москву вновь накроют снегопады
Знакомство 19-летних Шерлока и Мориарти в трейлере «Молодого Шерлока» Гая Ричи
Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.
В «Яндекс Маркете» теперь можно создавать ИИ-подборки товаров под конкретные задачи
Доналл Глисон снимется в новом клипе Тейлор Свифт
Показываем локализованный трейлер психологического триллера «Гуру» с Пьером Нине
Умер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»

На Соловках реконструируют гостиницу XIX века

Фото: Культура.рф

На территории Соловецкого музея-заповедника в Архангельской области реконструируют гостиницу «Преображенская». Об этом пишет «Интерфакс».

«На Соловках реконструируют гостиницу „Преображенская“, которая является объектом культурного наследия. Получено разрешение на строительство. После обновления здание будет рассчитано на размещение более 90 человек, что увеличит туристическую привлекательность Соловецкого архипелага», — рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Кроме того, на территории музея-заповедника будет построено новое экспозиционно-административное здание площадью около 4000 квадратных метров. Его разместят на берегу Святого озера. 

Корпус разделят на два блока: общественный с выставочными пространствами и служебный со вспомогательными помещениями. В первом появятся вестибюль, касса, экспозиционные и выставочные пространства, конференц-зал, зал для проведения культурно-образовательных мероприятий на 140 мест и зона отдыха. 

Во втором блоке разместят мастерские реставрации и консервации, зону приема и отгрузки экспонатов, съемочный павильон, фотостудию. На крыше будет обзорная площадка.

Гостиницу «Преображенская» построили в 1864 году рядом с Соловецким кремлем, на северном берегу бухты Благополучия на Белом море. Она представляет собой трехэтажное кирпичное здание. 

Изначально это был паломнический дом для верующих, которые посещали мужской монастырь. Сам музей-заповедник признан объектом культурного наследия народов РФ и входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 

