Москву вновь накроют снегопады

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

После 16.00 пятницы 6 февраля в Москве начнется снегопад, который продлится до завтрашнего дня. Об этом сообщила «Осторожно, новости» синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, осадки будут идти в основном на западе столицы.

В Гидрометцентре прогнозировали, что 6 февраля снегопад будет не сильным ― к 21.00 выпадет около 0,5 миллиметра осадков, которые увеличат снежный покров на 0,5 сантиметра.

Более заметный снегопад ожидается ночью и утром в субботу. В эти часы пройдет небольшой, а местами умеренный снег, количество осадков может составить до 2 миллиметров, а прирост снега — до 2 сантиметров.

По словам синоптика Михаила Леуса, период экстремальных морозов в столице подошел к финалу. Предстоящей ночью в столице ожидается от –13 до –15 градусов, а в субботу днем ― от –8 до –10. Сильного похолодания не будет как минимум до конца второй декады месяца.

