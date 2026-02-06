Кинотеатры США предупредили сенат о катастрофических последствиях сделки Netflix и Warner Bros.

В Петербурге пройдет фестиваль документального кино «Рерихи. Мир через Культуру»
Крупнейшая отраслевая ассоциация кинотеатров Cinema United (бывшая Национальная ассоциация владельцев кинотеатров) выступила с предупреждением в адрес конгресса США.

В официальном обращении к антимонопольному подкомитету сената организация заявила, что возможное поглощение студии Warner Bros. стриминговым гигантом Netflix будет иметь «экономически и культурно катастрофические» последствия для всей мировой киноиндустрии.

Ассоциация заявила, что объединение Netflix и Warner Bros. приведет к дальнейшей концентрации контроля над производством и дистрибуцией фильмов в руках одной глобальной потоковой платформы.

Это, по мнению экспертов, может обернуться сокращением количества кинотеатров, укорачиванием сроков эксклюзивного кинопроката, снижением доходов отрасли, потерей рабочих мест и уменьшением числа фильмов, выходящих на большой экран. Последствия почувствуют не только киносети, но и зрители, а также малый бизнес, связанный с кинотеатрами по всему миру.

Особую озабоченность Cinema United вызывает позиция Netflix относительно традиционной модели кинопроката. Хотя со-генеральный директор стриминга Тед Сарандос заявлял о готовности предоставлять фильмам 45-дневное эксклюзивное «окно» в кинотеатрах, в отрасли скептически относятся к таким обещаниям.

Опасения связаны с тем, что Netflix может трактовать этот срок как период до выхода картины в стриминге, тогда как современная индустриальная практика подразумевает 45 дней до релиза на платных VoD-платформах, а переход на потоковые сервисы обычно происходит через 90–100 дней после премьеры в кино.

