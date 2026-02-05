Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса

Самка сетчатого питона, обнаруженная на индонезийском острове Сулавеси в конце 2025 года, вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Ее признали самой длинной дикой змеей, которую когда-либо официально измеряли.
Длина питона от головы до кончика хвоста ― 7,22 метра (примерно как ширина футбольных ворот или шесть с половиной тележек из супермаркета, выстроенных в ряд).
Весит змея-рекордсменка 96,5 килограмма, что сравнимо с весом взрослой панды. При этом перед взвешиванием она не ела крупной добычи, а после такого приема пищи вполне могла бы преодолеть отметку в 100 килограмм.
Этой удивительной рептилии дали имя Ибу Барон, что переводится как «баронесса». Сейчас она находится под опекой местного защитника природы и животных Буди Пурванто.
Пурванто узнал о Баронессе в декабре 2025 года и быстро выкупил ее у тех, кто обнаружил змею. То же самое он сделал и с несколькими другими змеями, чем почти наверняка спас их жизнь. За последние годы у Пурванто образовался на Сулавеси своеобразный приют для змей.
В среднем сетчатые питоны — самые длинные змеи: обычно они достигают 3–6 метров, хотя время от времени фиксировали и гигантов длиннее 6 метров. Как правило, самые крупные особи — самки.
Самым длинным научно измеренным сетчатым питоном в последние десятилетия считалась самка длиной 6,95 метра, найденная в Восточном Калимантане (Борнео) в августе 1999 года. О ней стало известно, после того как она проглотила выпущенного на волю медведя бируанга, снабженного трекером.