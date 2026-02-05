В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Введение паспортов для верблюдов призвано упростить подтверждение прав собственности на животных. Кроме того, эта мера направлена на создание базы данных о численности и характеристиках верблюжьего поголовья, а также на повышение эффективности селекционной работы для владельцев хозяйств.