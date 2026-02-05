Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта

Фото: Echinanews/Twitter

Правительство Саудовской Аравии начало выдавать официальные паспорта для верблюдов. Об этом сообщает министерство окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства.

В документе написана вся подробная информация о животном, его породе и владельце. В паспорте также появится подробная карта вакцинаций, которая нужна для медучета и отслеживания инфекционных болезней среди млекопитающих.

Введение паспортов для верблюдов призвано упростить подтверждение прав собственности на животных. Кроме того, эта мера направлена на создание базы данных о численности и характеристиках верблюжьего поголовья, а также на повышение эффективности селекционной работы для владельцев хозяйств.

Весной 2026 года заработает безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией. Эксперты туристической отрасли ожидают, что это приведет к многократному росту турпотока между странами. 

