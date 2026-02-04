Джейсон Айзекс и Винни Джонс снимутся в новом фильме Гая Ричи
Китайские ученые вырастили бабочку в космическом модуле на орбите

Китайские ученые из Чунцинского университета успешно провели эксперимент по выведению бабочки из кокона на борту космического модуля, сообщает агентство Синьуха. Утверждается, что это первый подобный случай в мире.

Куколка бабочки отправилась в космос на борту ракеты-носителя «Куайчжоу-11» и совершила метаморфоз в миниатюрной космической экосистеме «Шэньнун Кайу-2». Это произошло внутри герметичной камеры, в которое давление воздуха, температура и влажность оставались стабильными при полете и соответствовали норме.

Как уточняет агентство, со снимков из модуля видно, как насекомое перемещается внутри кабины, садится на листья и машет крыльями. Это говорит о «хорошей адаптации к микрогравитационной среде в космосе», пишет Синьхуа.

«Это не просто еще одно „космическое насекомое“, а твердый шаг вперед к осуществимости долговременной работы сложных систем жизнеобеспечения на орбите», — рассказал главный конструктор экспериментальной нагрузки Се Гэнсиня.

Недавно астронавт Аманда Нгуен призналась в глубокой депрессии из-за травли после полета полностью женского экипажа на Blue Origin в апреле 2025 года. Она подчеркнула, что ее профессиональное достижение было «погребено под лавиной мизогинии» и критики.

