Номинантки на «Оскар» Бетси Уэст и Джули Коэн снимут документальный фильм об Амелии Эрхарт

Документалисты Бетси Уэст и Джули Коэн, номинированные на «Оскар» за фильм «РБГ» в 2019 году, снимут фильм о летчице Амелии Эрхарт. Об этом сообщил Deadline.
Документальную картину создадут компании CNN Films, Imagine Documentaries и Storyville Films. Она, как обещают авторы, станет «окончательным портретом» легендарной женщины, пропавшей без вести в 1937 году.
«Спустя почти столетие после ее таинственного исчезновения мы рады рассказать еще одну неизвестную историю об Амелии Эрхарт: кем именно была эта культовая женщина, которая продолжает попадать в заголовки газет и вдохновлять миллионы людей», — заявили Уэст и Коэн.
Кинематографистки подчеркнули, что с нетерпением ждут возможности «воплотить в жизнь образ этой феминистки, свободомыслящей и новаторской личности, мировой иконы, чей гламур, смелость и дерзость делают ее очевидным выбором для захватывающего приключенческого фильма».
Уэст и Коэн намерены рассказать о четвертой экспедиции по поиску следов Эрхарт. В своей работе они, как утверждается, получат доступ к конфиденциальным данным, раскрывающим возможное местонахождение самолета.
Продюсерами будущего фильма будут, помимо Уэст и Коэн, Сара Бернштейн, Мередит Каулферс и Джастин Уилкс. Исполнительными продюсерами станут Брайан Грейзер, Рон Ховард, Эми Энтелис, Роксанна Шервуд, Марк Гилбар, Орен Джейкоби, Аарон Табас, Рейд Стейнберг, Пирс Филиппелли, Джессика Харроп и Кейтлин Мей Берк из компании Sandbox Films.
Эрхарт была первой женщиной-пилотом, совершившей одиночный беспосадочный перелет через Атлантику, первой женщиной, совершившей одиночный беспосадочный перелет через США, и первым человеком, совершившим одиночный беспосадочный перелет с Гавайев на материковую часть США.
Она начала летать в 1921 году и вскоре стала мировой знаменитостью. В 1937 году Амелия предприняла попытку стать первой женщиной-пилотом, совершившей кругосветное путешествие на самолете. Но ее двухмоторный самолет Lockheed Electra 10E исчез над Тихим океаном 2 июля.
Найти следы воздушного судна и выяснить дальнейшую судьбу Эрхарт не удалось до сих пор. Существует множество теорий, что могло произойти с экипажем. Согласно одной из них, Эрхарт посадила самолет на необитаемом острове. Согласно другой, попала в плен к японским военным и была убита.