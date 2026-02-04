Умерла актриса Ольга Чиповская

На 68-м году жизни умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщает театр им. Вахтангова.



«Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения», — говорится в сообщении. Театр выразил соболезнования семье, близким, коллегам и зрителям артистки.



Чиповская родилась 12 июля 1958 года. В 1980 году Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Театра им. Вахтангова.



Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Кроме того, она играла в постановках «Принцесса Турандот», «Три возраста Казановы», «Старинные русские водевили», «Варвара», «Стакан воды», «Два часа в Париже с одним антрактом», «Зойкина квартира» и в других.



В 2008 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки Российской Федерации. В 2021 году удостоилась медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



