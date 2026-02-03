США возобновили поставки украшений в Россию

США в ноябре прошлого года возобновили поставки ювелирных изделий на российский рынок спустя почти четыре года после приостановки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.



В поставке были украшения на 322,5 тыс. долларов. В последний раз американские компании отправляли такие изделия в Россию в феврале 2022 года — на 1,8 млн долларов. Топ-5 крупнейшими импортерами украшений из США по итогам 2025 года стали Гонконг (2,4 млрд долларов), Швейцария (1,3 млрд долларов), Индия (952,3 млн долларов), Япония (611,3 млн долларов) и Великобритания (595,4 млн долларов).



Кроме того, США нарастили импорт медицинских приборов из России. Закупки достигли максимума с марта 2022 года. Так, американцы приобрели электродиагностическую аппаратуру и детали для нее на 19 тыс. долларов, стоматологические устройства — 17,2 тыс., а также другие виды приборов на 180,5 тыс.



Недавно американцы впервые за 33 года закупили куриные яйца из России. Последняя такая поставка была в 1992 году. Штаты столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. Власти страны решили расширить импорт, чтобы стабилизировать рынок.

