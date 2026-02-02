В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты

Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
«Почта России» начала отправлять посылки по номеру телефона
Тимоте Шаламе заявил, что заплатил огромную сумму денег, чтобы исполнить песни Боба Дилана в «SNL»
Умер мексиканский актер Херардо Тарасена, известный по «Апокалипсису» и «Нарко»
В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц
Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете
В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров
Байопик о Майкле Джексоне обзавелся новым трейлером. В главной роли — племянник музыканта Джафар
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде
Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться
Вышел новый тизер анимационного сериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми
Стивен Спилберг вошел в клуб «ЭГОТ», выиграв свою первую премию «Грэмми»
В январе 2026 года россияне на 21% чаще путешествовали по стране, чем годом ранее
«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула

В Риме ввели платный вход к фонтану Треви, чтобы сократить поток туристов, бросающих монеты

Фото: Andrey Omelyanchuk/Unsplash

В Риме заработал платный вход к фонтану Треви ― одной из самых популярных достопримечательностей города, из которой ежегодно достают десятки тонн монет. Об этом сообщает Reuters.

Входной сбор составил 2 евро (180 рублей). Его будут взимать по будням с 11.30 до 22.00, а по выходным ― с 9.00 до 22.00. От платы освобождаются жители Рима, люди с инвалидностью и сопровождающие их лица, а также дети до 6 лет.

В мэрии надеются, что платный вход к фонтану сделает туристические потоки менее хаотичными. По оценкам городских властей, ежегодно фонтан Треви будет приносить городу 6,5 млн евро.

Монеты, которые по традиции бросают в фонтан, обещали и дальше передавать на благотворительность, а собранные на входе деньги направлять в городской бюджет ― на содержание достопримечательности и управление туристическими потоками.

Власти города говорят, что с декабря 2024 года по декабрь 2025-го фонтан посетили более 10 млн человек. Каждый год из фонтана достают десятки тонн монет. В 2024 году вес монет составил 33 тонны, а их общая стоимость ― рекордные 1,6 млн евро. Годовой «доход» этой достопримечательности превышает прибыль среднего римского музея.

