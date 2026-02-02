В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц

Сотрудник по работе с посетителями острова Роб Нотт пояснил, как устроен подсчет: остров делят на участки и обходят их примерно за два часа до заката — в это время на суше находится больше тупиков. «Мы достаем счетчики-кликеры и считаем всех, кто на земле, затем тех, кто на море, и еще тех, кто в воздухе», — сказал он.