В Уэльсе предлагают бесплатно пожить на острове взамен на подсчет редких птиц

В Уэльсе предлагают бесплатное жилье на отдаленном острове Скомер для тех, кто будет считать морских птиц, включая редких тупиков. Об этом сообщает Би-би-си.
Волонтерскую программу спонсирует Фонд дикой природы Южного и Западного Уэльса (WTSWW). Он оплатит желающим проезд в пределах Великобритании, предоставит бесплатное жилье и стипендию в размене от 200 до 400 фунтов (примерно 21–42 тыс. рублей).
Отобранные кандидаты смогут провести на острове несколько месяцев весной, летом или осенью. Волонтерам предстоит считать тупиков, которые занесены в Красную книгу.
Сотрудник по работе с посетителями острова Роб Нотт пояснил, как устроен подсчет: остров делят на участки и обходят их примерно за два часа до заката — в это время на суше находится больше тупиков. «Мы достаем счетчики-кликеры и считаем всех, кто на земле, затем тех, кто на море, и еще тех, кто в воздухе», — сказал он.
В прошлом году на острове зафиксировали рекордное число тупиков — 43 626, несмотря на то что их мировая численность быстро сокращается. Рост популяции экологи связали с обилием корма в районе и отсутствием хищников вроде лиц и крыс.
Помимо тупиков волонтеры фонда должны будут считать буревестников, гагарок, кайр, а также северных тюленей. «Весной основной фокус — на наших гнездящихся морских птицах <…> Летом фокус смещается на продуктивность птенцов, а осенью наша работа сосредоточена на мониторинге серых тюленей и некоторых других видов, включая полевок Скомера, рептилий, китообразных и ночных бабочек», ― говорится в описании вакансии.
Волонтеры также будут помогать в повседневной работе острова и встречать туристов. Остров Скомер принимает по 25 тыс. посетителей в год, при этом постоянного населения на нем нет. Отсутствуют и магазины, так что туристам приходится брать еду и запасы с собой.