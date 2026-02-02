Курт Расселл помог Тому Крузу научиться летать на самолете

Американский актер Курт Расселл рассказал Entertainment Daily, что помог Тому Крузу научиться пилотировать самолет. Это случилось после выхода на экраны фильма «Лучший стрелок» в 1989 году.
В картине Круз сыграл летчика. Расселл же в конце 1980-х уже был не только голливудской звездой, но и сертифицированным пилотом. Увидев страсть Круза к самолетам, он решил помочь молодому коллеге повторить его путь.
«Он хотел летать. Мы полетели на моем самолете, и тогда я увидел, что он действительно хочет научиться летать, и сделал все что мог, чтобы помочь ему в этом», — вспомнил актер.
Круз в итоге тоже стал пилотом — и все благодаря Расселлу и режиссеру Сидни Поллаку. Последний подарил актеру уроки пилотирования, после того как тот закончил работу над лентой «Фирма» в 1993 году.
Позднее Круз не раз использовал свои навыки в кино. Он самостоятельно пилотировал самолет в фильме «Сделано в Америке» в 2017 году, а также картине «Топ Ган: Мэверик» в 2022-м.
Сам Расселл же провел около тридцати лет в кабине самолета. По словам 74-летнего актера, сегодня у него уже нет действующего сертификата пилота. «Но я летал на самых разных самолетах», — отметил он.
Круз продолжил традицию помощи начинающим пилотам во время съемок в «Топ Ган: Мэверик». Он оплатил обучение в летной школе для актера Глена Пауэлла, его партнера по картине. Как отмечал Пауэлл, Круз подбадривал его «на каждом шагу» во время учебы, экзаменов, тестовых полетов и получения лицензии.