Японский волейболист покорил соцсети необычным способом извиниться

Фото: @oikakee/X

В сети завирусилось видео с извинениями японского волейболиста Юдзи Нисиды. Во время игры спортсмен случайно попал мячом в судью и, чтобы попросить у нее прощения, продемонстрировал выдающиеся навыки скольжения.

Инцидент произошел на матче звезд японской профессиональной лиги в городе Кобе. В перерыве между таймами, во время мини-конкурса на лучшую подачу, Нисида запустил мяч прямо в женщину-судью, стоявшую у площадки.

Пока девушка (к счастью, не пострадавшая) приходила в себя, Нисида ― при росте 186 сантиметров ― уже стремительно скользил по полу в ее сторону, носом вниз и с руками вдоль тела. Это вызвало смех и аплодисменты у зрителей и его товарищей по команде.

Но на этом Нисида не остановился. Волейболист опустился на колени и начал кланяться, а в какой-то момент даже сложил ладони вместе. Поклоны не прекращались и когда он встал — и в итоге судья, сияя и чуть смущаясь, ответила ему таким же жестом.

Спортивные комментаторы задались вопросом, не получил ли Нисида ожогов после такого проезда, а один из них сравнил внешний вид спортсмена с «только что выловленным тунцом».

Видео эпизода набрало миллионы просмотров в соцсетях. В одной только соцсети X его посмотрели более 9 млн раз. Самого Нисиду по итогу матчей признали самым ценным игроком. 

Как пошутил автор The Guardian, если спортсмен решит бросить волейбол, возможно, ему стоит попробовать себя в скелетоне.

