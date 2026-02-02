«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг

Премьер-министр Армении выступил со своей музыкальной группой
Фильм Charli XCX «Момент» выйдет в российский прокат
Низкие зарплаты стали главным источником недовольства россиян на работе
Весны не будет: сурок Филимон из Ленобласти впервые за 10 лет проспал свой день
Глен Пауэлл в первом дублированном трейлере фильма «Наследник»
В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра
Collider выбрал 11 сериалов с самым неудачным финалом
Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены
В России вышла новая книга Паоло Соррентино — «Бремя Господне. Евангелие от Ленни Белардо»
Вышел новый трейлер второй половины финала «Вампиров средней полосы». Премьера — 27 февраля
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана из‑за слухов о темнокожей Елене Троянской в «Одиссее»
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на премии Лондонского кружка кинокритиков
Сэм Рейми хотел бы снять «Человека-паука-4» с Тоби Магуайром, но сейчас это маловероятно
HBO Max переносит выпуск новых эпизодов сериалов из‑за Супербоула
Посмотрите полноценный трейлер фильма «Дьявол носит Prada-2»
У Робби и Элорди были «алтари» с образами друг друга в гримерных на съемках «Грозового перевала»
Появился первый постер мультсериала «Очень странные дела: Истории из 85-го»
Витамин A стал самым доступным по цене в России в январе
В России изменились правила возврата некоторых товаров
Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео
Вторая женщина заявила, что Эпштейн отправлял ее к принцу Эндрю для секса
Менее половины опрошенных россиян убирают за собаками на улице
Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»

«В поисках бести»: Twinby запустил функцию поиска подруг

Twinbyвместе с порталом theGirl.ru представил новый формат для поиска подруг. Об этом «Афише Daily» рассказали представители дейтинг-сервиса.

Пользовательницы смогут обозначать цель общения с помощью статуса «В поисках бести», снижая риск несоответствия ожиданий. Чтобы лучше определить совместимость с потенциальными подругами, сервис запускает «онлайн-девичники» ― набор вопросов по интересам и образу жизни.  

По данным Twinby, число пользовательниц, указывающих в профиле цель найти друзей, растет. 

«Возможности дейтинга давно вышли за рамки поиска исключительно романтического партнера. В нашей команде есть успешные кейсы, когда нетипичное использование дейтинг-приложения приводило к результату — мы находили там сотрудников. Этот опыт показал, что дейтинг может и должен работать шире своего привычного назначения, и именно такой подход мы учитываем при развитии продукта и запуске новых статусов», — отметили в компании.

В 2026 году Twinby планирует инвестировать около 500 тыс. долларов в развитие офлайн-инфраструктуры для знакомств. Стартовой площадкой для проекта выбрали горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области.

