В Италии разгорелся скандал после реставрации ангела, ставшего похожим на премьер-министра

В Италии началось официальное расследование, после того как в СМИ и соцсетях появились сообщения, что после реставрации ангел в римской базилике Сан-Лоренцо-ин-Лучина стал похож на действующего премьер-министра страны Джорджу Мелони.
Министерство культуры Италии и римская епархия заявили о начале проверок, чтобы установить обстоятельства и характер проведенных работ. Премьер-министр Джорджа Мелони отреагировала на историю с юмором, разместив в своих соцсетях фотографию отреставрированного ангела с ироничной подписью: «Нет, я точно не похожа на ангела».
Приходской священник базилики Даниэле Микелетти, комментируя ситуацию, признал определенное сходство, но отметил, что просил восстановить капеллу в точности, как было, и не знает причин таких изменений.
Реставратором оказался 80-летний пенсионер Бруно Валентинетти, который категорически отрицал намеренное создание портретного сходства. По его словам, он два года добровольно восстанавливал поврежденную водой роспись 2000 года, просто возвращая ей первоначальный вид, и работал с благословения священника.
Оппозиционные политики назвали ситуацию недопустимой, усмотрев в ней риск превращения искусства в инструмент пропаганды. Епархия Рима выразила разочарование произошедшим и подчеркнула, что сакральные образы не должны эксплуатироваться в чуждых целях.