Китайцы пытаются добыть золото из сим-карт из‑за вирусного видео

Китайцы начали скупать поддержанные сим-карты в попытке добыть из них золото, сообщает South China Morning Post. Причиной послужило завирусившееся видео, на котором переработчик металлического лома извлекает из сим-карт драгоценный металл.
Мужчина, который известен в сети как Цяо, специализируется на таких вещах и демонстрирует свои навыки в интернете. 20 января он опубликовал видео, где показал процесс извлечения золота из лома. После серии химических реакций блогер получил 191 грамм золота стоимостью 29 тыс. долларов США.
Ролик набрал более пяти миллионов просмотров и спровоцировал ажиотажный спрос на сим-карты. Цяо пришлось отдельно предупреждать об опасности попыток повторить процесс в домашних условиях.
При извлечении золота обычно используется едкая смесь концентрированных кислот. Малейшее несоответствие температуры, времени или уровня pH может привести к выделению токсичных газов.
В комментарии Xiaoxiang Morning Post Цяо сказал, что для получения 191 грамма золота он использовал почти две тонны электронного лома, который включает не только сим-карты, но и, к примеру, микросхемы.
В стандартной сим-карте содержится менее 0,001 грамма золота. Драгоценным металлом их покрывают, чтобы обеспечить устойчивость к коррозии.
Помимо бессмысленности и опасности, извлечение золота из сим-карт еще незаконно в Китае. В стране строго регулируется добыча и оборот золота, а переработка лома драгоценных металлов требует сертификации. За нарушения положены тюремные сроки и штрафы до 72 тыс. долларов.