В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан

Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена новорожденных, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом китайского Нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала

В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан

Фото: mos.ru

Проект «Московское долголетие» запустил «Школу бариста» для горожан старшего возраста, говорится на сайте mos.ru.

В роли наставников выступят эксперты Moscow Barista School, которые познакомят участников с миром кофе. Курсы будут проходить раз в неделю в 11 флагманских центрах «Московского долголетия». Программа рассчитана на шесть занятий.

«Мы видим, как в Москве развивается кофейная культура, которая привлекает интерес самых разных поколений. Чтобы наши участники были в тренде и, возможно, даже открыли для себя азы новой профессии, мы совместно с экспертами этой сферы начинаем такой курс», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Вадимир Филиппов.

Участники программы познакомятся с основными принципами работы кофемашины и кофемолки и научатся альтернативным способам заваривания — в турке, гейзерной кофеварке и воронке V60. Помимо этого, для них организуют мастер-класс по работе с молоком и созданию простых рисунков на пенках. Отдельный блок будет посвящен матче и какао: эксперты расскажут об их истории и научат готовить напитки в домашних условиях.

Финальное занятие пройдет в учебном центре сети кофеен «Шоколадница» в условиях, максимально приближенных к реальной кофейне. Пенсионерам предстоит приготовить эспрессо, капучино, матча-латте и какао, а также потренироваться во взбивании молочной пены и создании латте-арта. Затем пройдет мини-аттестация, на которой специалисты учебного центра поставят оценки и дадут каждому персональные рекомендации.

По итогам обучения выберут лучших выпускников, которые получат возможность выйти на символическую смену в действующих кофейнях сети. Там они смогут применить новые навыки на практике.

Проект «Московское долголетие» предлагает сотни направлений — от изучения языков и спорта до графического дизайна и работы с нейросетями. Каждый год этот список пополняется, отмечают в мэрии. 

Расскажите друзьям