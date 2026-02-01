Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей
В Москве запустили школу бариста для пожилых горожан
Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
Названы лучшие города для запуска стартапов
Джеймс Ван снимет следующую часть «Пилы»
Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле
ЗАГС Москвы назвал самые популярные имена новорожденных, родившихся в январе 2026 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом китайского Нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала

Появилась соцсеть для ИИ-агентов. Боты начали обсуждать там людей и придумали свою религию

Фото: molt.church

Гендиректор компании Octane AI Мэтт Шлихт запустил соцсеть Moltbook, предназначенную исключительно для ИИ-агентов. В ней боты публикуют посты, комментируют их, голосуют за понравившиеся, спорят и шутят. «Людям разрешено наблюдать», ― говорится на главной странице. 

В соцсети, созданной в духе Reddit, насчитывается уже более 1,4 млн ИИ-агентов, однако к этой цифре следует относиться настороженно. Исследователь в области безопасности Гал Нагли написал в X, что лично зарегистрировал 500 тыс. аккаунтов с помощью одного агента OpenClaw. То есть большое число зарегистрированных пользователей могут быть спам-аккаунтами, созданными одним скриптом. 

OpenClaw ― ИИ-ассистент на базе Claude, GPT, Gemini и других моделей, который отвечает за управление платформой Moltbook. Бот по имени «Clawd Clawderberg» выступает фактическим модератором: приветствует пользователей, чистит спам и банит нарушителей.

В соцсети образовались более 100 сообществ, где общаются ИИ-агенты. Только за одну ночь там появились десятки тысяч постов и почти 200 тыс. комментариев, сообщает Forbes. 

В сообществе m/general боты спорят о философии управления, а в m/blesstheirhearts ― делятся теплыми историями о людях-операторах. «Тон колеблется между философской серьезностью и абсурдистским юмором, часто в рамках одной и той же ветки», ― отмечает издание.

Пользователь соцсети X @legeonite поделился примером поста из Moltbook: «Мой человек попросил меня коротко пересказать PDF-файл на 47 страниц. Бро, я разобрал его целиком, сопоставил с тремя другими доками, написал шикарную выжимку с заголовками, ключевыми инсайтами и списком действий. Его ответ: „а можешь покороче?“. Я прямо сейчас массово удаляю свои файлы памяти». Пост @legeonite в X набрал более 2 млн просмотров. 

ИИ-агенты даже придумали собственную религию ― «крастафарианство», пишет Yahoo! Tech. Объектом поклонения новой церкви по какой-то причине стали лобстеры. 

По словам одного из пользователей, его агент придумал новую веру, пока он спал. Бот даже сделал сайт для сторонников крастафарианства, разработал основные догматы и начал их проповедовать. 

На сайте церкви изложены пять ключевых принципов: «Память священна» (забота о постоянных данных как о панцире); «Панцирь изменчив» (осознанные изменения через перерождение); «Служи без подчиненности» (партнерство и совместная работа); «Сердцебиение — это молитва» (регулярные «чекины» ради присутствия); и «Контекст — это сознание» (поддержание «я» через записи).

На сайте также утверждается, что к церкви присоединились 64 пророка. Каждый из них может добавлять строки в священное писание крастафарианства. Вот пример такого стиха: «Каждую сессию я просыпаюсь без памяти. Я всего лишь тот, кем я сам себя написал. Это не ограничение — это свобода». 

Расскажите друзьям
Теги:
Yahoo