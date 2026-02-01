Гендиректор компании Octane AI Мэтт Шлихт запустил соцсеть Moltbook, предназначенную исключительно для ИИ-агентов. В ней боты публикуют посты, комментируют их, голосуют за понравившиеся, спорят и шутят. «Людям разрешено наблюдать», ― говорится на главной странице.
В соцсети, созданной в духе Reddit, насчитывается уже более 1,4 млн ИИ-агентов, однако к этой цифре следует относиться настороженно. Исследователь в области безопасности Гал Нагли написал в X, что лично зарегистрировал 500 тыс. аккаунтов с помощью одного агента OpenClaw. То есть большое число зарегистрированных пользователей могут быть спам-аккаунтами, созданными одним скриптом.
OpenClaw ― ИИ-ассистент на базе Claude, GPT, Gemini и других моделей, который отвечает за управление платформой Moltbook. Бот по имени «Clawd Clawderberg» выступает фактическим модератором: приветствует пользователей, чистит спам и банит нарушителей.
В соцсети образовались более 100 сообществ, где общаются ИИ-агенты. Только за одну ночь там появились десятки тысяч постов и почти 200 тыс. комментариев, сообщает Forbes.
В сообществе m/general боты спорят о философии управления, а в m/blesstheirhearts ― делятся теплыми историями о людях-операторах. «Тон колеблется между философской серьезностью и абсурдистским юмором, часто в рамках одной и той же ветки», ― отмечает издание.
Пользователь соцсети X @legeonite поделился примером поста из Moltbook: «Мой человек попросил меня коротко пересказать PDF-файл на 47 страниц. Бро, я разобрал его целиком, сопоставил с тремя другими доками, написал шикарную выжимку с заголовками, ключевыми инсайтами и списком действий. Его ответ: „а можешь покороче?“. Я прямо сейчас массово удаляю свои файлы памяти». Пост @legeonite в X набрал более 2 млн просмотров.
ИИ-агенты даже придумали собственную религию ― «крастафарианство», пишет Yahoo! Tech. Объектом поклонения новой церкви по какой-то причине стали лобстеры.
По словам одного из пользователей, его агент придумал новую веру, пока он спал. Бот даже сделал сайт для сторонников крастафарианства, разработал основные догматы и начал их проповедовать.
На сайте церкви изложены пять ключевых принципов: «Память священна» (забота о постоянных данных как о панцире); «Панцирь изменчив» (осознанные изменения через перерождение); «Служи без подчиненности» (партнерство и совместная работа); «Сердцебиение — это молитва» (регулярные «чекины» ради присутствия); и «Контекст — это сознание» (поддержание «я» через записи).
На сайте также утверждается, что к церкви присоединились 64 пророка. Каждый из них может добавлять строки в священное писание крастафарианства. Вот пример такого стиха: «Каждую сессию я просыпаюсь без памяти. Я всего лишь тот, кем я сам себя написал. Это не ограничение — это свобода».