Метеостанция в Красноярском крае стала самым холодным местом на Земле

В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, температура воздуха опустилась до минус 19,2 градуса. При этом синоптик отметил, что это еще не рекорд.