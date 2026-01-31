Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»

Сериал HBO «Гарри Поттер» выйдет в начале 2027 года
Дополнительные визовые центры Японии откроются в Москве и Петербурге 12 февраля
Хейли Уильямс из Paramore представила новую группу Power Snatch
Комедийный сериал HBO «Это Флорида, чувак» продлили на третий сезон
Аластер Дункан, Дэнни Вудберн и Джефф Гулка пополнили каст экранизации God of War
Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина» с Ченнингом Татумом и Джеммой Чан
Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Грецию назвали страной с самой вкусной кухней в мире
Орландо Блум снимется с Итаном Хоуком в триллере «Последний из племени»
Маколей Калкин прокомментировал смерть Кэтрин О’Хары
Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Spotify добавил групповые чаты для пользователей
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом китайского Нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ

Продюсеры ищут идею для второго сезона хоррор-хита HBO «Добро пожаловать в Дерри»

Глава HBO Кейси Блойс объяснил, почему успешный приквел-сериал по вселенной «Оно» — «Добро пожаловать в Дерри» — до сих пор не был официально продлен на второй сезон.

По данным HBO, финал первого сезона собрал 6,5 млн зрителей в США за первые три дня на платформах HBO и HBO Max. В целом же сезон в среднем набирал почти 20 млн зрителей по всему миру, что сделало его одним из трех самых успешных дебютов оригинальных проектов HBO Max, уступив только «Одним из нас» и «Дому Дракона».

Блойс в интервью Deadline объяснил, что проект не находится «в подвешенном состоянии», а его создатели — режиссер Энди Мускетти и продюсер Барбара Мускетти — активно работают над концепцией продолжения.

«Это был огромный успех для нас. Энди и Барбара усердно трудятся, пытаясь придумать историю, которую они захотят рассказать в новом сезоне. Я бы с радостью его сделал. Одна из сложностей в том, что нет конкретной книги-основы, так что приходится создавать сюжет с нуля», — сказал глава HBO.

