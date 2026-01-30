Spotify добавил групповые чаты для пользователей

Рекордные 505,3 тысячи россиян посетили китайский остров Хайнань в 2025 году
Продюсер «Хамнета» экранизирует еще один роман Мэгги О’Фаррелл — об ирландцах XIX века
Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом Китайского нового года
Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»

Spotify добавил групповые чаты для пользователей

Фото: Thibault Penin/Unsplash

Стриминговый сервис Spotify добавил функцию групповых чатов, пишет The Verge. 

Пользователи могут создавать группы до 10 человек. В них можно будет обмениваться подкастами, плейлистами, аудиокнигами и сообщениями. 

Начать переписку можно только с теми, с кем ранее пользователи уже взаимодействовали с помощью других функций. Например, создавали общий плейлист или вместе использовали Jam или Blend.

Чтобы начать групповое общение, нужно перейти в раздел «Сообщения» в приложении и выбрать «Создать группу» в верхней части экрана. Опция доступна как пользователям с премиум-подпиской, так и без нее.

Недавно в Spotify появились личные сообщения. В приложении можно  принимать или отклонять запросы на переписку, отправлять жалобы и блокировать собеседников, а также полностью отказаться от получения сообщений. Функция  доступна только людям старше 16 лет.
 

