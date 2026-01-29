Одесса Эзайон покинула каст «Глубоких порезов» после онлайн-скандала
Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Иллюстрация: K. Miller/NASA

Международная группа ученых выявила в 146 световых годах от Земли планету, потенциально пригодную для жизни. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в Astrophysical Journal Letters.

Планета HD 137010 b вращается вокруг звезды солнечного типа и, по оценкам, примерно на 6% больше Земли. Шанс, что она находится в зоне обитаемости, составляет примерно 50%, считают исследователи. 

Орбита HD 137010 b похожа на земную ― один оборот занимает около 355 дней. Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее нашего Солнца, поэтому температура поверхности планеты больше напоминает марсианскую и потенциально может опускаться ниже −70 градусов Цельсия.

Ученые выявили HD 137010 b, проанализировав данные, собранные в 2017 году космическим телескопом NASA Kepler. Планету заметили в момент, когда она ненадолго прошла по диску своей звезды, вызвав едва заметное снижение ее яркости.

Ближайшая к солнечной системе планета в зоне обитаемости ― Проксима Центавра b. Она находится примерно в 4,22 светового года от Земли. Эта планета вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра, ближайшей к Солнцу звезды.

Две самые близкие к нам потенциально обитаемые планеты, которые вращаются вокруг звезды солнечного типа, расположены в системе Тау Кита, в 12 световых годах от Солнца.

