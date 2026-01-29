Астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету

Орбита HD 137010 b похожа на земную ― один оборот занимает около 355 дней. Звезда, вокруг которой вращается HD 137010 b, холоднее и тусклее нашего Солнца, поэтому температура поверхности планеты больше напоминает марсианскую и потенциально может опускаться ниже −70 градусов Цельсия.