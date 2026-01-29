Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»

Власти федеральной территории «Сириус» в России планируют соединить восточную и западную часть с помощью двух пешеходных экомаршрутов, один из которых станет самым длинным в Европе. Об этом пишет «Интерфакс».
Ожидается, что они станут альтернативой перегруженной приморской набережной и новыми достопримечательностями. Первый маршрут длиной 10,8 километра назовут «Сириус». Он свяжет Орнитологический парк в восточной части федеральной территории с дендропарком «Южные культуры» в западной части с помощью надземных пешеходных строений с панорамными видовыми точками.
«Предварительно стоимость проекта оценивают в 7,1 млрд рублей. Это будет самый длинный подвесной экомаршрут в Европе», — сказал собеседник.
Второй пешеходный маршрут «Речной» пройдет от Мзымты до Псоу вдоль существующих водных артерий федеральной территории. Его длина составит 7,5 километра. Cтоимость оценивается в 900 млн рублей.
«В перспективе „Сириус“ станет моделью городского пространства, где пешие и велосипедные прогулки — приоритетный и осознанный выбор местных жителей и туристов. Это будет способствовать декарбонизации, а также значительному снижению выбросов выхлопных газов и шумового загрязнения», — сказал представитель территории.