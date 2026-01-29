Самый длинный в Европе подвесной экомаршрут создадут в «Сириусе»

Власти федеральной территории «Сириус» в России планируют соединить восточную и западную часть с помощью двух пешеходных экомаршрутов, один из которых станет самым длинным в Европе. Об этом пишет «Интерфакс».



Ожидается, что они станут альтернативой перегруженной приморской набережной и новыми достопримечательностями. Первый маршрут длиной 10,8 километра назовут «Сириус». Он свяжет Орнитологический парк в восточной части федеральной территории с дендропарком «Южные культуры» в западной части с помощью надземных пешеходных строений с панорамными видовыми точками.